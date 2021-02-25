Замена дверей, очистка битого стекла, граффити, а также обеспечение безопасности Капитолия США после штурма 6 января обойдутся более 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона.

“Статуи, фрески, аутентичные скамейки и оригинальные ставни – все пострадали в той или иной степени, в первую очередь из-за отложений перцового баллончика и остатков химических реагентов и огнетушителей. Это повреждение наших драгоценных произведений искусства и статуй потребует квалифицированной очистки и консервации”, – заявил Бретт Блэнтон на слушаниях Комитета по ассигнованиям Палаты представителей.

Законодатели Палаты представителей уже утвердили 30 миллионов долларов на покрытие расходов, описанных Блэнтоном. Также деньги пойдут на финансирование ограждения по периметру, которое было установлено ранее. Блэнтон сказал, что, вероятно, потребуется больше денег, особенно если потребуется продлить контракты на ограждение после 31 марта. Он также просит провести комплексную оценку безопасности на территории всего кампуса.

Участники беспорядков заполонили коридоры и офисы, в которых находились 219 произведений искусства и другие предметы из коллекции Капитолия.

Бунтовщики повредили восемь мраморных и гранитных бюстов бывших ораторов Палаты представителей и известных личностей, а также портреты Джеймса Мэдисона и Джона Куинси Адамса и статую Томаса Джефферсона. На статуях остались желтые пятна от реагентов из огнетушителя, которые могут повредить мрамор. Куратор Палаты Фарар Эллиот попросил у законодателей дополнительно 25 000 долларов на срочный ремонт и консервации поврежденных предметов.

Фарар также похвалил сотрудников Палаты за “спасение других объектов”. “Быстро удалось найти серебряную чернильницу Палаты 1819 года, самый старый объект в Палате. Сержант из Оружейного персонала быстро вынес церемониальный жезл”, – сказал Фарар.