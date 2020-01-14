Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на репатриацию тел погибших в результате авиакатастрофы в Тегеране (Иран) могут уйти месяцы.

Об этом он сказал в интервью для телеканала Global News.

Трюдо отметил, что Канада делает все возможное для того, чтобы вернуть на родину тела погибших, но в случае переговоров с Ираном, речь идет о неделях, или даже о месяцах.

“Это одно из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии – похоронить своих родных как можно быстрее. К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах”, – сказал Трюдо.

Он напомнил, что во время авиакатастрофы погибли 57 граждан страны.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.