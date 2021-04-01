Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

Отмечается, что JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

“Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией”, – добавили в НБУ.