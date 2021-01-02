В Ровенской области на ходу загорелся электропоезд, в котором в тот момент находились более 250 людей – пассажиры и проводники.

Об этом проинформировали в пресс-центре ГСЧС Украины в Ровенской области.

Возгорание произошло в пассажирском поезде сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

“2 января в 10:40 на спецлинию “101” поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов”, – сказано в сообщении.

По прибытии на место инцидента спасатели обнаружили, что возгорание произошло внутри кузова локомотива. Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых в момент инцидента находились 228 пассажиров и 26 проводников.

Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с сотрудниками железной дороги.

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.