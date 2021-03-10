В Ровенской области в городе Костополь полиция разоблачила владелицу туристической фирмы, которая продавала справки об отсутствии коронавируса COVID-19 для выезда за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 31-летняя женщина начала торговлю фальшивыми справками еще в октябре прошлого года. Необходимые бланки она нашла в Сети, а для их заполнения использовала специальное программное обеспечение. Поддельную справку у нее можно было приобрести за 400-500 гривен.

Накануне правоохранители провели обыск в офисе турфирмы. Следователи изъяли банковские карты, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков для подделки справок.

Фото: Нацполиция

Кроме того, было открыто уголовное производство по статье о подделке документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины). Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.