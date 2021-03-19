Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Так, Аваков провел телефонный разговор с министром внутренних дел Израиля Арие Дери, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с традиционным празднованием в городе Умань нынешнего еврейского Нового года Рош га-Шана и возможной организацией приезда паломников из Израиля.
Отмечается, что ключевым условием реализации этого масштабного мероприятия будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предыдущая вакцинация прибывших.
“Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19”, – отметил Аваков.
Кроме того, министры обсудили возможность содействия со стороны Израиля в преодолении очередной волны заболеваний в Украине путем поставки партии вакцины.
- 26 августа прошлого года Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.
- Это решение коснулось и паломников-хасидов, которые хотели попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года. Так, 14 сентября сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов.
- 16 сентября Кабинет Министров Украины на заседании поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области “Новые Яриловичи”.
- В правительстве Израиля призвали паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, вернуться домой.