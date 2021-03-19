Въезд паломников из Израиля в Умань на празднование еврейского Нового года Рош га-Шана будет возможен только при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, Аваков провел телефонный разговор с министром внутренних дел Израиля Арие Дери, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с традиционным празднованием в городе Умань нынешнего еврейского Нового года Рош га-Шана и возможной организацией приезда паломников из Израиля.

Отмечается, что ключевым условием реализации этого масштабного мероприятия будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предыдущая вакцинация прибывших.

“Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19”, – отметил Аваков.

Кроме того, министры обсудили возможность содействия со стороны Израиля в преодолении очередной волны заболеваний в Украине путем поставки партии вакцины.