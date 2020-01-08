В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о спасении двух туристов, заблудившихся в Карпатах на Рождество.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Рождественским хеппи-эндом закончилась история двух туристов со Львовской области, которые заблудились 7 января в Карпатах. А могло быть и хуже, если бы не горные спасатели”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что 7 января в 16:30 в Службу спасения Закарпатья позвонили туристы и сообщили, что заблудились в районе горы Гемба Межигорского района.

“В 18:30 спасатели горного поисково-спасательного отделения с. Нижние Ворота Воловецкого района нашли туристов и доставили в место временного проживания в с. Пилипец Межигорского района. В медицинской помощи они не нуждались”, – говорится в сообщении.