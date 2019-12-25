Накануне праздников священнослужители из Винницкой области посетили украинских воинов на передовой, чтобы передать гуманитарную помощь и провести религиозные обряды.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.

“Накануне новогодних и рождественских праздников в район проведения операции Объединенных сил посетили священнослужители из Винницкой области. Пастыри привезли гуманитарную помощь для воинов и проводили религиозные обряды с военнослужащими на передовой”, — говорится в сообщении.

Район ООС відвідали священослужителі з Вінниччини Напередодні новорічних та різдвяних свят до району проведення операції Об’єднаних сил завітали священослужителі з Вінниччини. Душпастирі привезли гуманітарну допомогу для воїнів та проводили регілійні обряди з військовослужбовцями на передовій. Відео Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 24. Dezember 2019

В частности, Митрополит Винницкий и Барский Симеон посетил военнослужащих в 59-м военном мобильном госпитале. У памятника погибшим медикам, который установлен на территории госпиталя, Митрополит Симеон прочитал молитву за павших воинов, а также совместно с военнослужащими совершил совместный молебен за Украину и Украинских воинов.

Помимо этого, Владыка поздравил военнослужащих с наступающими Рождественскими и Новогодними праздниками. По завершению мероприятия волонтеры передали военным праздничные подарки и рождественские вкусности и благословленные иконки.