Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.
“Накануне новогодних и рождественских праздников в район проведения операции Объединенных сил посетили священнослужители из Винницкой области. Пастыри привезли гуманитарную помощь для воинов и проводили религиозные обряды с военнослужащими на передовой”, — говорится в сообщении.
Район ООС відвідали священослужителі з Вінниччини
Напередодні новорічних та різдвяних свят до району проведення операції Об’єднаних сил завітали священослужителі з Вінниччини. Душпастирі привезли гуманітарну допомогу для воїнів та проводили регілійні обряди з військовослужбовцями на передовій. Відео
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 24. Dezember 2019
В частности, Митрополит Винницкий и Барский Симеон посетил военнослужащих в 59-м военном мобильном госпитале. У памятника погибшим медикам, который установлен на территории госпиталя, Митрополит Симеон прочитал молитву за павших воинов, а также совместно с военнослужащими совершил совместный молебен за Украину и Украинских воинов.
Помимо этого, Владыка поздравил военнослужащих с наступающими Рождественскими и Новогодними праздниками. По завершению мероприятия волонтеры передали военным праздничные подарки и рождественские вкусности и благословленные иконки.
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