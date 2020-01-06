На Рождество в Украине ожидается морозная погода, холоднее всего будет в Карпатах.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского “Гидрометцентра”.

Уточняется, что 6 января ночью прогнозируется температура от 0-5 градусов мороза, а днем – от 3 до 2 градусов тепла. При этом в Карпатах ночью ожидается от 8 до 13, а днем – 2-7 градусов мороза.

При этом на украинских дорогах ожидается гололед.

В канун Рождества в Украине будет северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В столице 6 января осадков не ожидается. Температура в Киеве ночью опустится до 2-4 градусов мороза, а днем поднимется до 0-2 градусов мороза.

7 января ночная температура составит 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла. Температура воздуха в Карпатах ночью на 8 января опустится до 14 градусов мороза.

В Киеве Рождество пройдет без осадков с температурой 3-8 градусов мороза ночью и 2-3 градусов мороза днем.