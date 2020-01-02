На Рождество в Украине ожидается до 13 градусов мороза.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ” со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

3 января в Украине будет облачно, дневная температура будет колебаться в районе от 0 до -8 градусов.

“3 января в Украине облачно. Без осадков. На дорогах страны местами гололед. Ветер западный и южно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 градусов, в Карпатах 7-12 градусов мороза. Днем в Украине 0-5 градусов тепла, на юге и западе местами до 8 градусов тепла”, – говорится в сообщении.

При этом в Киеве 3 января ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью температура будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза, а днем от 2 до 4 градусов тепла.

6-7 января в Украине не ожидается осадков. Только в Крыму, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях пройдет мокрый снег.

“Температура ночью и днем 1-6 градусов мороза, ночью 7 января 3-9 градусов мороза (в Карпатах ночью 8-13, днем 4-9 градусов мороза), на юге и востоке страны ночью и днем от 3 градусов мороза до трех тепла, ночью 7 января 0-6 градусов мороза. В Киеве и Киевской области 6-7 января без осадков. Температура ночью и днем – 1-6 градусов мороза, ночью 7 января – до 9 градусов мороза”, – говорится в сообщении.