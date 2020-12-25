Неудачный запуск одной из самых ожидаемых игр 2020-го года — Cyberpunk 2077 — обернулся для ее издателя, польской CD Projekt, иском.

Об этом сообщает Bloomberg.

Юридическая компания Rosen объявила, что подала коллективный иск в отношении польской студии CD Projekt RED с требованием возместить убытки инвесторов, которые те понесли после выхода игры Cyberpunk 2077. Иск в федеральный суд Лос-Анджелеса подал инвестор Эндрю Трампе.

Согласно жалобе, CD Projekt не раскрыла, что Cyberpunk 2077 “практически не воспроизводилась на системах Xbox или Playstation старого поколения из-за огромного количество ошибок”. В результате Sony Corp. удалила Cyberpunk 2077 из магазина Playstation, а Sony, Microsoft Corp. и компания были вынуждены предложить полный возврат средств за игру согласно жалобе.

После выхода Cyberpunk 2077 американские депозитарные расписки CD Projekt упали в цене на 25%. Они упали еще на 16% после того, как Sony удалила игру со своего магазина Playstation 18 декабря.

В CD Projekt пока не комментировали иск.

Как известно, на прошлой неделе компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store, а тем, кто ее уже приобрел, предложила полный возврат средств. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft.

После этого акции CD Projekt резко обвалились в цене (примерно на 40%).

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах. После выхода геймеры начали массово жаловаться на многочисленные баги и проблемы с производительностью. Игра почти не запускалась на старых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

СПРАВКА. Cyberpunk 2077 — компьютерная ролевая игра в жанре Action/RPG. Она была разработана польской студией CD Projekt RED (создателем популярных игр о “Ведьмаке”).

Cyberpunk 2077 является продолжением игры “Киберпанк 2020”, действия происходят спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви (англ. V), пол, параметры внешности и прошлое которого игроки смогут выбирать сами. Игроку предоставляется на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игровой мир состоит из города, поделенного на уникальные районы, в котором присутствует полный цикл дня и ночи.