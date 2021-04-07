Об этом сообщают #Буквы.

Обновления языковых версий появилось во вторник, 6 апреля. Теперь поисковая система Google автоматически показывает украинским пользователям версию сайта НАТО на государственном языке.

Всего сайт Альянса можно просматривать на четырех языках. Кроме украинского, веб-ресурс НАТО доступен на английском, французском и русском языках.

Напомним, что во вторник, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским из-за обострения конфликта на Донбассе и стягивания войск РФ к украинской границе.

Зеленский отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.