На официальном сайте Мюнхенской конференции по вопросам безопасности вновь появился скандальный документ “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”.

Документ пока доступен как на английской, так и на немецкой версии сайта.

Изначально он был обнародован 14 февраля и спустя некоторое время в тот же день был удален. При переходе по ссылке на документ сайт конференции выдавал ошибку.

Сейчас же он снова доступен: публикация по-прежнему датирована 14 февраля.

Стоит отметить, что план по Донбассу вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.

В разработке документа принимали участие председатели трех крупных международных организаций и форумов (European Leadership Network, Мюнхенской конференции по безопасности и Nuclear Threat Initiativ), а также президент Российского совета по международным делам (бывший глава МИД РФ Игорь Иванов).

В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом. При этом он содержит пункты о постепенном снятии санкций с России (в зависимости от прогресса в выполнении Минских соглашений), сближении между РФ и Евросоюзом.

Также предлагается запустить в Украине “новый общенациональный диалог об идентичности”. Такой диалог должен учесть мнение соседей Украины, включая Россию. Предметами диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

Указанный документ сегодня прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции.

“Я всегда обижался, когда об Украине начинали говорить, решать вопросы где-то там за спиной у нас. Это как с этим планом. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на Востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас. В первую очередь приоритет – это наша независимость, наша политика, независимой страны, и наше видение урегулирования этой ситуации”, – отметил Зеленский.