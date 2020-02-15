Документ пока доступен как на английской, так и на немецкой версии сайта.
Изначально он был обнародован 14 февраля и спустя некоторое время в тот же день был удален. При переходе по ссылке на документ сайт конференции выдавал ошибку.
Сейчас же он снова доступен: публикация по-прежнему датирована 14 февраля.
Стоит отметить, что план по Донбассу вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.
В разработке документа принимали участие председатели трех крупных международных организаций и форумов (European Leadership Network, Мюнхенской конференции по безопасности и Nuclear Threat Initiativ), а также президент Российского совета по международным делам (бывший глава МИД РФ Игорь Иванов).
В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом. При этом он содержит пункты о постепенном снятии санкций с России (в зависимости от прогресса в выполнении Минских соглашений), сближении между РФ и Евросоюзом.
Также предлагается запустить в Украине “новый общенациональный диалог об идентичности”. Такой диалог должен учесть мнение соседей Украины, включая Россию. Предметами диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.
Указанный документ сегодня прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции.
“Я всегда обижался, когда об Украине начинали говорить, решать вопросы где-то там за спиной у нас. Это как с этим планом. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на Востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас. В первую очередь приоритет – это наша независимость, наша политика, независимой страны, и наше видение урегулирования этой ситуации”, – отметил Зеленский.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Опубліковано Офіс Президента України Субота, 15 лютого 2020 р.
- Более 20 американских дипломатов, чиновников и экспертов выступили с заявлением, в котором раскритиковали предложенный в Мюнхене план урегулирования ситуации на Донбассе.
- Один из авторов “Мюнхенского плана” от Украины, дипломат Василий Филипчук в 2017 году проходил по делу о плане передачи Крыма в аренду России.