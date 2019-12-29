Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Авторы отмечают, что действующее законодательство в сфере средств массовой информации, принятое в 1993-2006 годах, является устаревшим и не соответствующим современному уровню технологического развития в сфере медиа.

В пояснительной записке говорится, что законом определяются общие требования к субъектам в сфере медиа, в том числе требования по прозрачности структуры собственности и контроля, а также требования к каждому отдельному виду субъектов в сфере медиа.

Лицензированию подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставка электронных коммуникационных услуг для нужд вещания с использованием радиочастотного ресурса. Законом определяются условия и порядок организации конкурса на получение лицензии, порядок уплаты лицензионного сбора и выдачи лицензии.

Обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.

Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации.

Иностранные линейные медиа могут работать на территории Украины провайдерами аудиовизуальных сервисов только после регистрации таких медиа.

В законопроекте прописаны меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства в сфере медиа.

Предусмотрены санкции за нарушение требований законодательства: штраф; аннулирование лицензии или отмена регистрации; запрет на работу медиа.

Есть в документе раздел об ограничениях, связанных с вооруженной агрессией.

Так, в медиа запрещается распространять:

материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и организаций, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию территории Украины;

недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора;

программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых есть лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины.

Также медиа могут отказать в регистрации, если оно зарегистрировано в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль осуществляется резидентами государства-агрессора.

Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.

Также субъектами медиа не могут быть юридические лица, в которых контроллерами или бенефициарами являются граждане или юридические лица государства-агрессора; юридические лица, получающие финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора.