Об этом сообщил представитель Белого дома.

В документе о плане развития инфраструктуры в США The American Jobs Plan вставили ссылку, которая ведет на сайт, где предлагают пожертвовать определенную сумму на предвыборную деятельность Байдена.

Ссылку поставили на предложении о том, что цветные люди с низким доходом часто живут в районах, более уязвимых для наводнений и других погодных явлений, связанных с изменением климата. Те, кто переходил по ссылку, попадали на страницу о чистой энергии на сайте JoeBiden.com. На сайте не только подтверждали написанное в документе утверждение, но также призвали пожертвовать средства. Это запрещено делать на официальном правительственном сайте.

Когда ошибку заметили – ссылку отключили.

В четверг, 8 апреля, ошибку обнаружила член Палаты представителей Виктория Спартц из штата Индиана. Менеджер Белого дома по цифровой стратегии Роб Флаэрти через несколько часов ответил, что ошибка устранена.

“Ссылка была ошибочной – мы думаем, что это ошибочное копирование / вставка – и это наша ошибка. Теперь она исправлена”, – написал Флаэрти.

Good flag. The link was in error — we think an errant copy/paste — and that’s our mistake. It is now fixed. https://t.co/kyhxpysM5d

— Rob Flaherty (@RFlaherty46) April 8, 2021