Питання України, зокрема безпека і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу Альянсу, будуть мати важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє пресслужба президента Польщі.

Говорячи про Україну, він наголосив, що ні Європа, ні світ не можуть відвести очей від цієї частини нашого континенту.

“З одного боку, ми всі повинні підтримувати Україну, а з іншого ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії – це східний фланг НАТО. У мене немає ніяких сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу НАТО, будуть мати важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі”, – повідомив президент Польщі.

Зазначимо, зустріч “Бухарестської дев’ятки” пройде 10 травня за участю президента США Джо Байдена і генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саміт Північноатлантичного альянсу запланований на червень.

У “Бухарестську дев’ятку” входять країни східного флангу НАТО: Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія.