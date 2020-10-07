В рамках двустороннего саммита 6 октября Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, которое опубликовали Офис президента Украины и Европейский совет.

“Мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Мы согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств. Мы приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины”, – отмечается в заявлении.

Согласно документу, стороны ожидают “дальнейшего укрепления экономической интеграции и регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации”.

Это планируется осуществлять в следующих сферах: цифровой рынок (речь идет о приближении к Единому цифровому рынку ЕС); телекоммуникации; защита окружающей среды, борьба с изменениями климата; финансовое сотрудничество; права интеллектуальной собственности; государственные закупки; санитарные и фитосанитарные стандарты; совместное авиационное пространство; энергосфера (речь идет об интеграции в энергетический рынок ЕС на основе имплементации обновленного приложения к Соглашению об ассоциации); программы в сфере образования.

Стороны договорились “осуществить в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения”.

О том, что Украина и ЕС договорились работать над обновлением Соглашения об ассоциации, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита и президент украинский лидер Владимир Зеленский.

“Значительное внимание в ходе саммита мы уделили выполнению Соглашения об ассоциации. Мы договорились максимально использовать его механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения и углублять экономическую интеграцию между Украиной и Европейским Союзом. В то же время наша делегация представила свое видение по обновлению Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия. Зона свободной торговли должна соответствовать реалиям – как украинской экономики, так и экономики и законодательного поля Евросоюза”, – отметил Зеленский.

По его словам, одним из ключевых результатов саммита является договоренность начать в 2021 году совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации, что “станет движущей силой для его последующего обновления”.

Зеленский уточнил, что в фокусе дискуссий была интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС, интеграция энергетических рынков Украины и ЕС, взаимодействие в реализации европейского “зеленого курса”.

Президент Украины добавил, что стороны будут двигаться и в направлении Соглашения о промышленном “безвизе”.

(На видео – с 10:38)

СПРАВКА. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялось в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.

1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.