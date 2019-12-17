Об этом заявил в интервью #Буквам нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

По его мнению, возникающие вокруг “слуг народа” скандалы не влияют на рейтинг политсилы, поскольку люди понимают, что “это информационные атаки”.

“Рейтинги на самом деле не снизились. Потому что я смотрел социологию, и там было около 43 % у партии “Слуга народа”. То есть люди, они понимают, что это информационные атаки. И все…” – подчеркнул нардеп.

В ответ на реплику, что в начале осени партия набирала более 60% поддержки, Качура заявил, что “это президентский рейтинг”. Он отметил, что рейтинги “просели” у всех политсил.

“Рейтинг партии немного просел у всех, так всегда после выборов. То же и у других партий, посмотрите”, – заявил Качура.