Сейшельські острови, де проти коронавірусу повністю вакциновано 60% населення, вирішили відновити жорсткі карантинні обмеження через різке збільшення кількості нових випадків зараження.

Про це повідомляє ВВС.

На території архіпелагу островів проживає близько 100 тисяч осіб. За три дні тут зафіксували 500 нових випадків зараження. Загалом – понад тисяча активних випадків.

Третина випадків зараження – пацієнти, які вже отримали по дві дози вакцини проти коронавірусу. Інші випадки – ті, хто отримали по одній дозі вакцини, або ж не отримали взагалі.

На островах на два тижні закрили школи та скасували проведення спортивних заходів. Бари та ресторани закривають раніше, заборонено проведення більшості масових заходів.

“Попри всі зусилля, ситуація з коронавірусом в нашій країні зараз критична, і минулого тижня щодня повідомлялося про багато випадків”, – заявила міністерка охорони здоров’я Пеггі Відот.

Вакцинація населення на Сейшелах розпочалася в січні. Населення отримало китайські вакцини Sinopharm. Їх островам безплатно передали з ОАЕ. Пізніше з’явилися індійські вакцини AstraZeneca.