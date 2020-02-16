Бывший пленный украинец Василий Савин заявил, что в "подвалах ДНР" была создана партийная организация "Слуги народа".

Такое заявление он сделал, выступая на съезде партии “Слуга народа” в субботу, 15 февраля.

В начале своего выступления Савин поблагодарил президента Владимира Зеленского за свое освобождение, после чего передал приветствие участникам съезда “от партийной организации “Слуга народа” донецких политзаключенных”.

По словам Савина, указанная организация была создана в июле прошлого года в “подвалах ДНР”. Она проводила “агитацию и митинги”.

“Партийную организацию “Слуга народа” мы создали в июле прошлого года в подвалах донецкого следственного изолятора. Несмотря ни на какой гнет тюремщиков, российских ФСБшников, нам удалось сколотить небольшую команду, которая, несмотря ни на что, проводила агитацию, проводила митинги, разъяснения политики партии и политики президента. За это били, за это кидали в карцер. За это часть актива бросили в Макеевскую колонию строгого режима. Но уже там 13 ноября прошлого года была тоже создана партийная ячейка “Слуга народа”, – отметил Савин.

Он добавил, что указанные партийные организации действуют до сих пор, “проводят агитацию и пишут статьи”.

“И сегодня, несмотря ни на какие преграды российских спецслужб, донецких коллаборантов, мы все-таки получаем сведения из донецкого следственного изолятора и Макеевской колонии, что партийные организации работают. И сегодня проводят агитацию, пишут статьи и выражают всяческую поддержку нашему президенту, нашей партии”, – заявил Савин.

Он также призвал “Слугу народа” взять на партийный учет “организацию донецких политзаключенных”.

“Я, пользуясь случаем, обращаюсь к съезду, высшему органу партии, с просьбой взять на партийный учет нашу партийную организацию донецких политзаключенных. И не только тех, которые были обменены 29 декабря, но прежде всего тех, кто сегодня остаются в донецких подвалах”, – подчеркнул Савин.

Виступ Василя Савіна на з’їзді партії «Слуга Народу». «Володимир Зеленський підняв нас із підвалів, підніме й нашу країну. А всі ми йому в цьому допоможемо!» – з такою промовою під час з’їзду партії «Слуга Народу» виступив звільнений політв’язень Василь Савін. «Тільки завдяки Президенту я сьогодні маю велику честь стояти на цій трибуні й звертатися до з’їзду, вищого органу нашої партії, та передати вітання від партійної організації «Слуга Народу» донецьких політв’язнів», – зазначив Савін. Опубліковано Слуга Народу Субота, 15 лютого 2020 р.

(На видео – с 16:50)

Василий Савин был освобожден 29 декабря прошлого года. Тогда из плена боевиков “ДНР/ЛНР” освободили 76 украинцев, в том числе 12 военных.