Об этом пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай рассказала в комментарии #Буквам.
Уточняется, что обвал в шахте случился на глубине около 140 метров.
В результате под завалом оказались двое шахтеров, один из которых скончался от полученных травм, а второй находится в больнице с переломами ног.
“Трагедия произошла во время работы третьей смены. Сейчас там, на разборе завалов, находится 4-я смена”, – сказала она.
- 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Сначала сообщили о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до двух – еще одно жителя дома госпитализировали.