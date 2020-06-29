В Луганской области на шахте произошел обвал, есть погибший и травмированный.

Об этом пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай рассказала в комментарии #Буквам.

Уточняется, что обвал в шахте случился на глубине около 140 метров.

В результате под завалом оказались двое шахтеров, один из которых скончался от полученных травм, а второй находится в больнице с переломами ног.

“Трагедия произошла во время работы третьей смены. Сейчас там, на разборе завалов, находится 4-я смена”, – сказала она.