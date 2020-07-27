Об этом сообщает сайт МВД Турции.
“Цель операции – полное устранение сепаратистской террористической организации из повестки дня страны и нейтрализация террористов, которые находятся в регионе”, – говорится в сообщении.
В операции участвует 86 оперативных групп, в которых задействовано 1170 сотрудников из состава спецподразделений жандармерии и полиции.
В июне подразделения Турции зашли на территорию Ирака и начали военную операцию, направленную на уничтожение представителей Рабочей партии Курдистана на севере этой страны.
Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США, странах ЕС.
- В ноябре 2019 официальная Анкара заявила, что продолжит военную операцию в Сирии, пока не достигнет поставленных целей.