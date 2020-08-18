С начала года численность населения Украины уменьшилась на 140 тысяч человек. При этом смертность ниже, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Согласно данным Госстата, на протяжении января-июня текущего года в Украине умерли 287 тысяч 10 человек. Несмотря на эпидемию COVID-19, в результате которой по состоянию на 18 августа погибли 2116 человек, смертность ниже, чем в прошлом году. Так за первое полугодие 2019 погибли 304 тысяч 330 человек, что на 17 тысяч 320 больше, чем в этом году.

За первые два квартала года в Украине родилось 139 134 детей, что на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Миграционный прирост населения составил 7598 человек, тогда как в 2019 году этот показатель был на уровне 11 643.

Всего с начала года численность населения страны уменьшилась на 140 тысяч человек.

Численность населения в Украине по оценке Госкомстата на 1 июля — 41 млн 762 тысяч 138 человек.