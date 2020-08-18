Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Согласно данным Госстата, на протяжении января-июня текущего года в Украине умерли 287 тысяч 10 человек. Несмотря на эпидемию COVID-19, в результате которой по состоянию на 18 августа погибли 2116 человек, смертность ниже, чем в прошлом году. Так за первое полугодие 2019 погибли 304 тысяч 330 человек, что на 17 тысяч 320 больше, чем в этом году.
За первые два квартала года в Украине родилось 139 134 детей, что на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Миграционный прирост населения составил 7598 человек, тогда как в 2019 году этот показатель был на уровне 11 643.
Всего с начала года численность населения страны уменьшилась на 140 тысяч человек.
Численность населения в Украине по оценке Госкомстата на 1 июля — 41 млн 762 тысяч 138 человек.
- Согласно пробной (тестовой) переписи населения, организованной Дмитрием Дубилетом, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей. В Киеве по состоянию на 1 декабря проживали 3,7 млн человек.
- Впоследствии появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись якобы могла быть сделана простым умножением на 0,888 данных Государственной службы статистики. Сам министр опроверг утверждения о фальсификации пробной переписи украинцев, назвав их фейком. Дубилет также рассказал о методах, которые использовались при подсчете численности населения.
- В апреле министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в 2021 году всеукраинская перепись населения, скорее всего, не произойдет.