Об этом он заявил сегодня на брифинге.

“У нас в последние дни и в течение нескольких недель была негативная статистика прироста количества новых заболеваний, а это один из критериев, на которые обращает внимание ЕС при принятии решений. То есть не только средняя цифра больных на 100 тысяч населения, но и динамика прироста за последнее время. Поэтому я не ожидаю, что на следующей неделе это решение (о запрете въезда для граждан Украины в страны ЕС, – ред.) будет пересмотрено. Но мы, безусловно, будем работать с европейскими коллегами, чтобы, как только Украина впишется в эти нормативы, мы сразу получили этот “зеленый свет” со стороны ЕС”, – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что для въезда в ЕС такой критерий, как количество больных на 100 тысяч населения, должен быть равен или меньше среднего показателя в Евросоюзе.

“По состоянию на прошедшую неделю это было 16 больных на 100 тысяч. Второй важный критерий – динамика заболеваний за последнее время”, – рассказал глава МИД.

(На видео – с 17:00)