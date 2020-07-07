Об этом он заявил сегодня на брифинге.
“У нас в последние дни и в течение нескольких недель была негативная статистика прироста количества новых заболеваний, а это один из критериев, на которые обращает внимание ЕС при принятии решений. То есть не только средняя цифра больных на 100 тысяч населения, но и динамика прироста за последнее время. Поэтому я не ожидаю, что на следующей неделе это решение (о запрете въезда для граждан Украины в страны ЕС, – ред.) будет пересмотрено. Но мы, безусловно, будем работать с европейскими коллегами, чтобы, как только Украина впишется в эти нормативы, мы сразу получили этот “зеленый свет” со стороны ЕС”, – подчеркнул Кулеба.
Он уточнил, что для въезда в ЕС такой критерий, как количество больных на 100 тысяч населения, должен быть равен или меньше среднего показателя в Евросоюзе.
“По состоянию на прошедшую неделю это было 16 больных на 100 тысяч. Второй важный критерий – динамика заболеваний за последнее время”, – рассказал глава МИД.
(На видео – с 17:00)
- Граждане Украины по состоянию на сегодняшний день могут въехать в 23 страны. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз (с целью обучения; моряки; граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом; высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена; сезонные работники; дипломаты и другие).