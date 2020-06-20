Министерство социальной политики на следующей неделе планирует начать страховые выплаты семьям медиков, которые умерли в результате заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

На этой неделе Кабмин утвердил суммы, которые выплатят семьям умерших медиков.

“Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал Президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19”, – сообщили в Офисе Президента.

Согласно постановлению Кабмина, медработники, получившие из-за COVID-19 инвалидность, получат такие выплаты:

I группа инвалидности – 840 800 грн;

II группа инвалидности – 735 700 грн;

III группы инвалидности – 630 600 грн.

Семьям погибших медиков предусмотрены выплаты 1,57 миллиона гривен.

Если же медик заразился коронавирусом не во время работы с пациентами, вследствие чего умер, то его семье выплатят 210 тысяч гривен.

По данным на 20 июня, в Украине заболели коронавирусом 5950 медработников.