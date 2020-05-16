На следующей встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые могут выступать от ОРДЛО на переговорах.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время переговоров с послами “Большой семерки” (G7) и главой представительства Евросоюза в Украине, информирует пресс-служба ОПУ.

Так, Ермак рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось на днях с участием обновленного состава украинской делегации. Глава ОПУ отметил, что представительство украинской стороны “было значительно повышено” – до уровня вице-премьера, заместителей министров, а также председателей комитетов Верховной Рады.

Ермак также анонсировал представление группы граждан, в частности, внутренних переселенцев, которых планируется привлечь к переговорам.

“Руководитель Офиса президента проинформировал, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований”, – отмечается в сообщении.

По словам Ермака, Украина рассчитывает на поддержку стран G7, Евросоюза и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

“Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса”, – подчеркнул Ермак.

Он также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин. Там продолжатся консультации о повышении эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Ранее сообщалось, что украинская сторона инициировала привлечение к переговорам ТКГ по Донбассу в Минске внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года, в качестве приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).