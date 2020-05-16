Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время переговоров с послами “Большой семерки” (G7) и главой представительства Евросоюза в Украине, информирует пресс-служба ОПУ.
Так, Ермак рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось на днях с участием обновленного состава украинской делегации. Глава ОПУ отметил, что представительство украинской стороны “было значительно повышено” – до уровня вице-премьера, заместителей министров, а также председателей комитетов Верховной Рады.
Ермак также анонсировал представление группы граждан, в частности, внутренних переселенцев, которых планируется привлечь к переговорам.
“Руководитель Офиса президента проинформировал, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований”, – отмечается в сообщении.
По словам Ермака, Украина рассчитывает на поддержку стран G7, Евросоюза и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.
“Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса”, – подчеркнул Ермак.
Он также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин. Там продолжатся консультации о повышении эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.
Ранее сообщалось, что украинская сторона инициировала привлечение к переговорам ТКГ по Донбассу в Минске внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года, в качестве приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
- Ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверял, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- Дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный заявил в интервью #Буквам, что Службе безопасности Украины стоит исследовать роль Андрея Ермака в подписании документа в Минске, чтобы понять, на какую страну тот работает.