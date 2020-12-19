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В Киеве зажгли главную елку страны: атмосферные фото и видео

В субботу, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную елку страны.

Суббота, 19 декабря 2020, 20:44

#Буквы рассказывают, как это было.

В этом году главная елка страны искусственная, а ее высота составляет 31 метр. Сначала вместо звезды верхушку елки увенчала шляпа. Однако несколько дней назад организаторы все же решили украсить ее традиционной звездой.

Темой локации стал “Сказочный лес”. В связи с этим елку украсили огромными тематическими игрушками – грибами (мухоморами), желудями, шишками, фигурами животных (совы, белки, зайцы).

Праздничную атмосферу сказочного леса дополнили также декорациями и фотозонами “с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро-ламп и гирлянды,   напоминающей звездное небо”.

Возле елки расположены герои – жители сказочного леса, рядом с ними организовали специальные фотозоны.

В этом году зажигание главной елки страны проходит без традиционного парада, но с соблюдением противоэпидемиологических норм. Все желающие смогли посмотреть церемонию зажжения елки онлайн.

Городские власти отменили все концерты, шоу и запретили фуд-корты.

Не обошлось и без приключений. Так, вместе с главной елкой страны случайно зажгли декорации. Они загорелись от праздничного фейерверка. К счастью, никто не пострадал, а пожар удалось быстро ликвидировать.

  • Ранее #Буквы рассказывали, кто зарабатывает на организации новогодних праздников в Киеве.
  • В проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, объяснили, что символизирует шляпа, которая вместо традиционной звезды украшает главную елку страны.
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