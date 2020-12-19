В Киеве зажгли главную елку страны: атмосферные фото и видео

#Буквы рассказывают, как это было.
В этом году главная елка страны искусственная, а ее высота составляет 31 метр. Сначала вместо звезды верхушку елки увенчала шляпа. Однако несколько дней назад организаторы все же решили украсить ее традиционной звездой.
Темой локации стал “Сказочный лес”. В связи с этим елку украсили огромными тематическими игрушками – грибами (мухоморами), желудями, шишками, фигурами животных (совы, белки, зайцы).
Праздничную атмосферу сказочного леса дополнили также декорациями и фотозонами “с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро-ламп и гирлянды, напоминающей звездное небо”.
Возле елки расположены герои – жители сказочного леса, рядом с ними организовали специальные фотозоны.
В этом году зажигание главной елки страны проходит без традиционного парада, но с соблюдением противоэпидемиологических норм. Все желающие смогли посмотреть церемонию зажжения елки онлайн.
Городские власти отменили все концерты, шоу и запретили фуд-корты.
Не обошлось и без приключений. Так, вместе с главной елкой страны случайно зажгли декорации. Они загорелись от праздничного фейерверка. К счастью, никто не пострадал, а пожар удалось быстро ликвидировать.
- Ранее #Буквы рассказывали, кто зарабатывает на организации новогодних праздников в Киеве.
- В проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, объяснили, что символизирует шляпа, которая вместо традиционной звезды украшает главную елку страны.