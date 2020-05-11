Об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, сообщается на сайте Главы государства.
“На совещании обсудили планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными – во избежание вспышек COVID-19”, – говорится в сообщении.
Отмечается также, что в ходе совещания Зеленскому доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции. Ему также сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий – 2,6%.
Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.