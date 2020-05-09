На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб один из участников 25-й экспедиции – повар Василий Омелянович.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национального антарктического научного центра Минобразования Украины.

Трагический инцидент произошел 8 мая. Обстоятельства смерти выясняют, однако предварительная причина – самоубийство.

“Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию “Академик Вернадский”. Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем”, – сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В данный момент решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции.

Василий Омелянович родился в 1985 году. Он жил в городе Малине Житомирской области.

Со своей первой зимовки (2011 год, 16-я украинская антарктическая экспедиция) Омелянович еще три раза возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й экспедиций). Пятая зимовка стала для него последней.

В комментарии “ВВС Украина” Евгений Дикий проинформировал, что сейчас изучается возможность доставки на станцию другого повара –с иностранным ледоколом, который будет проходить у острова Галиндез. Но, учитывая глобальный карантин, это может быть проблематично.

Отмечается, что это первая смерть на станции “Академик Вернадский” за весь украинский период.

СПРАВКА. Академик Вернадский – единственная украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией. Основана в 1953 году как британская станция “Фарадей”. В феврале 1996 года была приобретена Украиной за символическую цену в один фунт стерлингов и переименована в “Академик Вернадский”.