Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

Тюлененок Уэдделла родился 14 сентября на о. Галиндез, где расположена украинская исследовательская станция.

“Это девочка, пока напугана и держится матери”, – рассказали исследователи.

Беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, а в длину – до 1,3 м, а когда станут взрослыми, будут весить около 400 кг.

Мать выкармливает малыша в течение семи недель. Когда кормления заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. Живут эти тюлени около 20 лет.

А еще сотрудники Национального антарктического научного центра предложили всем желающим придумать имя для новорожденной малышки.