Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На станции метрополитена Лукьяновская женщина схватила чужого ребенка и потянула его за собой. Ей помешали мать ребенка и другие пассажиры.

Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась сбежать с места происшествия. Злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

“Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека). Ей грозит до пяти лет лишения воли”, – сообщил начальник управления полиции в метро Киева Михаил Никонов.