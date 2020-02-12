Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
На станции метрополитена Лукьяновская женщина схватила чужого ребенка и потянула его за собой. Ей помешали мать ребенка и другие пассажиры.
Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась сбежать с места происшествия. Злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.
“Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека). Ей грозит до пяти лет лишения воли”, – сообщил начальник управления полиции в метро Киева Михаил Никонов.
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