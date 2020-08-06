Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
“Помните, как в конце мая мы писали о последнем пингвине, который покинул нашу станцию “Академик Вернадский” и поплыл на юг, где теплее? Так вот сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, неожиданно для этого периода года (напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, соответствует началу февраля у нас) вернулись”, – говорится в сообщении.
Ученые отметили, что это пингвины дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.
По словам биолога 25-й Украинской антарктической экспедиции Александра Салганского, как правило, массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).
Как отмечается, в предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой – высота снежного покрова 46 см (для сравнения – два года назад в аналогичный период эта цифра была в три раза больше – 151 см, в 2019 – 130 см).
Ученые рассказали, что днем снег тает, дневная температура на станции 5 августа достигала плюс 2,3 градуса, а 4 августа – плюс 4,1 градуса.
- Напомним, к украинским полярникам наведался “в гости” императорский пингвин.