Соответствующее видео обнародовал в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.
По его словам, Арахамия не позволял выйти нардепам от “Слуги народа”.
На записи видно, что Арахамия с несколькими другими депутатами стоял у выхода из зала заседаний. Нардепов, желавших войти, он впускал.
В то же время глава фракции “СН” не позволил выйти нескольким депутатам непосредственно во время рассмотрения одного из законопроектов.
В частности, он завернул нардепов от “Слуги народа” Максима Пашковского и Николая Галушко, дав им понять, что следует остаться на рабочем месте. В это же время Арахамия беспрепятственно выпускал из зала представителей других фракций.
Когда спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о начале голосования, Арахамия с несколькими другими коллегами по фракции направился к рабочему месту.
Демократія по Зеленському 🙂 Давід Арахамія не випускає з сесійної зали нардепів від партії ,,Слуга Народу,,
Опубліковано Андрієм Дзиндзею Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.
- Лидерами среди фракций и групп по посещаемости пленарных заседаний Верховной Рады являются нардепы из “Европейской Солидарности”. На втором месте по показателю посещаемости – нардепы от “Слуги народа” (86 %). Об этом проинформировали в пресс-службе Комитета избирателей Украины по итогам трех месяцев работы Парламента.