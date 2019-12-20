Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не выпускал народных депутатов из зала заседаний Парламента во время рассмотрения законопроектов.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.

По его словам, Арахамия не позволял выйти нардепам от “Слуги народа”.

На записи видно, что Арахамия с несколькими другими депутатами стоял у выхода из зала заседаний. Нардепов, желавших войти, он впускал.

В то же время глава фракции “СН” не позволил выйти нескольким депутатам непосредственно во время рассмотрения одного из законопроектов.

В частности, он завернул нардепов от “Слуги народа” Максима Пашковского и Николая Галушко, дав им понять, что следует остаться на рабочем месте. В это же время Арахамия беспрепятственно выпускал из зала представителей других фракций.

Когда спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил о начале голосования, Арахамия с несколькими другими коллегами по фракции направился к рабочему месту.

Демократія по Зеленському 🙂 Давід Арахамія не випускає з сесійної зали нардепів від партії ,,Слуга Народу,, Опубліковано Андрієм Дзиндзею Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.