Об этом в интервью #Буквам рассказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Ну, отдельные расследования говорят, что ориентировочно 20-30 процентов”, – сказал он, отвечая на вопросы, какие “откаты” сейчас при дорожном строительстве.

По его мнению, это происходит, потому что “отсутствует контроль качества и независимый контроль, очень слабая конкуренция на тендерах”.

“У меня большой вопрос, на самом деле, что происходит с ценой на битум, на щебень, потому что в закупке они подешевели существенно по сравнению с 2019 годом. Я этого снижения не вижу. Наоборот. Дорожные работы подорожали на 10-20 процентов”, – добавил экс-министр.

“Когда мы начинали, когда дороги вообще не строились, стоимость щебня была копейки и он никому не был нужен. Как только ты начинаешь строить, сразу цена ползет вверх, да? Но, когда цены падают, а у тебя стоимость работ возрастает, ну как-то для меня оно не логично”, – отметил Омелян.