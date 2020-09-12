Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром 12 сентября в поле вблизи села Дьяковка.

“Произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32” Бекас “. Пилот погиб”, – говорится в сообщении.

На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Сумской области. Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фото: ГСЧС Украины

В полиции сообщили, что самолет зацепился за провода высоковольтной линии электропередач, когда облетал сельскохозяйственные угодья.

Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта” Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция