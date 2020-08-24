Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
Так, на русском языке спели: “Под дождем” группы “Грин Грей”, “Стыцамен” Ивана Дорна, “Все будет хорошо” Верки Сердючки, “Кружит” Монатика, “Имя 505” группы “Время и Стекло”, “Нино” Олега Винника, “Не пара” Потапа и Насти Каменских, “Шлепки” Оли Поляковой, “Стрела” группы 5’nizza.
Закончили выступление песней “Червона рута”.
- Президент Владимир Зеленский вручил белорусскому певцу, солисту группы Brutto и экс-солисту группы “Ляпис Трубецкой” звание заслуженного артиста Украины.