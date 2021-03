Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что с вулкана Этна вышел столб пепла в сторону города Катания. Также вулкан выбросил в небо так называемые “вулканические бомбы” – большие капли лавы.

В Николосе, Трекастагни, Аки Санантонио и Сан Грегорио, расположенных на южной стороне Этны, были найдены небольшие части вулканического камня.

По данным агентства Informazione, вулканическое камни результате извержения повредили автомобили. Из-за вулканического пепла затруднено движение транспорта.

Международный аэропорт в Катании заявил о прекращении работы. Вулканический пепел покрыл взлетно-посадочную полосу. Приземление лайнеров пока запрещено.

“Из-за извержения вулкана Этна и вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в это время закрыта. Ведутся работы по ее очистке”, – говорится в заявлении аэропорта.

This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.

It's incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn't all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021