Об этом сообщает агентство Reuters.
Указанное решение направлено на защиту личных прав и неприкосновенности частной жизни.
Так, суд отменил закон о супружеской измене, который предусматривал наказание в виде лишения свободы до одного года.
Действие документа распространялось как на людей, находящихся в браке, так и на тех, кто вступал в половые отношения с чужими женами или мужьями.
“Закон о супружеской измене предоставлял ограниченную помощь в поддержании семейных отношений. Вмешательство государства в браки на самом деле негативно на них влияло”, — отметили в Министерства юстиции Тайваня.
Генеральный секретарь Минюста Лин Хуэй-Хуан заявил, что закон о супружеской измене является нарушением сексуальной автономии человека, а также “серьезным вторжением в личную жизнь”.
Стоит отметить, что сторонники консервативных взглядов на Тайване настаивали, что закон необходим для сохранения святости брака.
Рассмотреть отмену закона решили после постоянной критики правозащитников и более 20 подписанных петиций. Хотя закон редко приводил к заключению людей, чаще всего под его действие подпадали женщины. Правозащитники считали это средством давления мужей на их жен.
В последние годы аналогичные статьи о супружеской измене также были отменены в Индии и Южной Корее.
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