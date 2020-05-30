Конституционный суд Тайваня признал, что супружеская измена не является уголовным преступлением. Тем самым он отменил уголовную ответственность за адюльтер.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Указанное решение направлено на защиту личных прав и неприкосновенности частной жизни.

Так, суд отменил закон о супружеской измене, который предусматривал наказание в виде лишения свободы до одного года.

Действие документа распространялось как на людей, находящихся в браке, так и на тех, кто вступал в половые отношения с чужими женами или мужьями.

“Закон о супружеской измене предоставлял ограниченную помощь в поддержании семейных отношений. Вмешательство государства в браки на самом деле негативно на них влияло”, — отметили в Министерства юстиции Тайваня.

Генеральный секретарь Минюста Лин Хуэй-Хуан заявил, что закон о супружеской измене является нарушением сексуальной автономии человека, а также “серьезным вторжением в личную жизнь”.

Стоит отметить, что сторонники консервативных взглядов на Тайване настаивали, что закон необходим для сохранения святости брака.

Рассмотреть отмену закона решили после постоянной критики правозащитников и более 20 подписанных петиций. Хотя закон редко приводил к заключению людей, чаще всего под его действие подпадали женщины. Правозащитники считали это средством давления мужей на их жен.

В последние годы аналогичные статьи о супружеской измене также были отменены в Индии и Южной Корее.