Об этом сообщает агентство Reuters.
Умер 61-летний мужчина, водитель такси. Он болел диабетом и гепатитом В.
В министерстве здравоохранения Тайваня сообщили, что мужчина в последнее время не выезжал за границу. Известно, что его клиентами были люди, прибывшие на Тайвань из Гонконга, Макао и материкового Китая. У одного из членов семьи умершего также подтвердили наличие вируса.
В данный момент на Тайване зафиксировано 20 случаев инфицирования COVID-19.
Власти страны сейчас пытаются установить круг контактов умершего, а также источник заражения вирусом.
“Пока мы не можем установить его историю контактов, поэтому мы активно проводим расследование”, – заявили в местном министерстве здравоохранения.
Ранее за пределами материкового Китая были зафиксированы четыре смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.
Стоит отметить, что власти Тайваня запретили въезд туристов с материкового Китая, а также иностранцев, недавно посещавших КНР. Также было приостановлено большинство авиарейсов в Китай.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев.
- В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая смертельного коронавируса COVID-19.
- Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.