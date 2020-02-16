Об этом сообщает агентство Reuters.

Умер 61-летний мужчина, водитель такси. Он болел диабетом и гепатитом В.

В министерстве здравоохранения Тайваня сообщили, что мужчина в последнее время не выезжал за границу. Известно, что его клиентами были люди, прибывшие на Тайвань из Гонконга, Макао и материкового Китая. У одного из членов семьи умершего также подтвердили наличие вируса.

В данный момент на Тайване зафиксировано 20 случаев инфицирования COVID-19.

Власти страны сейчас пытаются установить круг контактов умершего, а также источник заражения вирусом.

“Пока мы не можем установить его историю контактов, поэтому мы активно проводим расследование”, – заявили в местном министерстве здравоохранения.

Ранее за пределами материкового Китая были зафиксированы четыре смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

Стоит отметить, что власти Тайваня запретили въезд туристов с материкового Китая, а также иностранцев, недавно посещавших КНР. Также было приостановлено большинство авиарейсов в Китай.

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