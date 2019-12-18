Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в эксплуатацию вводятся первые стационарные сканеры для досмотра грузовиков.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

“Первые стационарные сканеры вводятся в тестовую эксплуатацию… Почему это важно? Потому что это еще одно оружие таможни. Весы позволяют выявлять схемы с “полупустыми” фурами или грузом, который исчезает по дороге. А сканеры позволяют выявлять много способов подмены товара и закладок. Как и всегда, это не панацея, но инструмент, важно правильно построить риск-менеджмент – что именно сканировать”, – пишет он.

По словам Нефьодова, важно понять, какая будет не номинальная, а реальная пропускная способность сканеров.

“Пока рассчитываем где-то на 20 мин на машину с заездом/выходом водителя/распознаванием изображения/документами/выездом”, – рассказал он.