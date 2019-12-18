Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
“Первые стационарные сканеры вводятся в тестовую эксплуатацию… Почему это важно? Потому что это еще одно оружие таможни. Весы позволяют выявлять схемы с “полупустыми” фурами или грузом, который исчезает по дороге. А сканеры позволяют выявлять много способов подмены товара и закладок. Как и всегда, это не панацея, но инструмент, важно правильно построить риск-менеджмент – что именно сканировать”, – пишет он.
По словам Нефьодова, важно понять, какая будет не номинальная, а реальная пропускная способность сканеров.
“Пока рассчитываем где-то на 20 мин на машину с заездом/выходом водителя/распознаванием изображения/документами/выездом”, – рассказал он.
- 8 декабря, в Украине официально заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.