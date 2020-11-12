На территории Украины сейчас циркулируют несколько штаммов коронавируса COVID-19. И этот вирус постоянно мутирует.

Об этом рассказала в интервью агентству “Укринформ” врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением “Киевской городской клинической больницы №17” Светлана Гук.

“Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов. Понимаете, геном коронавируса содержит 30 000 нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации вируса уже дает возможность развития нового штамма. Новый штамм может быть менее или более агрессивным, какие-то мутации делают его нежизнеспособным и тому подобное. Есть целая интерактивная карта распространения вариантов коронавируса, очень удобная. Их количество нестабильно, они постоянно мутируют. Да, штаммов много, я уже болела COVID-19 дважды – со всеми признаками, и между заболеваниями 4 месяца прошло. То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм”, – отметила врач.

Гук проинформировала, что первый раз она болела “с высокой температурой, сильной слабостью”, а во второй раз – намного легче (по словам врача, “перекрестный иммунитет все же существует”).

Светлана Гук также рассказала, что есть случаи, “когда повторное заражение протекало хуже, чем первое”.

“Очень много факторов принимают в этом участие. Играют роль свойства организма, вируса и его поражающая доза, поведение пациента в первые дни после заражения. Врачи просто идут за ситуацией и анализируют”, – объяснила она.

Гук уточнила, что Украина сейчас “достигает эпидемиологического пика”, и до весны вряд ли будет легче.

“В странах, где раньше начались вспышки, сообщают, что вторая волна менее смертоносная и количество тяжелых случаев уменьшается. Я пока этой закономерности не чувствую, мы в разных “волновых” зонах находимся. У нас пока нарастают количество и тяжесть. Ведь при любых вирусных заболеваниях – хоть гриппом, хоть дифтерией – 10% случаев будут тяжелыми. Достигаем эпидемиологического пика. Казалось, мы уже пережили его весной. По сравнению с обычной жизнью, мы решили, что самое страшное уже произошло. А сейчас к пику приближаемся, затем последует спад, хотя к весне значительного облегчения не ждем”, – подчеркнула врач.