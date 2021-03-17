В Шумском районном суде Тернопольской области судили женщину, ребенок которой пропустил дистанционное обучение. Решение вступило в силу 16 марта.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

В материалах дела указано, что ответчица пока не работает. Поэтому женщина “не обеспечила надлежащих условий обучения своего несовершеннолетнего сына 2006 года рождения”. Ее сын в течение дистанционного обучения не выходил на связь с учителями, часто пропускал уроки в школе.

Женщина признала свою вину и объяснила, что сын не смог присоединиться к дистанционному обучению из-за отсутствия Интернета дома.

Суд решил не штрафовать ответчицу и ограничился устным замечанием.

Отметим, что такая ситуация сложилась не впервые. В частности, в судебном реестре по запросу “дистанционное обучение” выдает несколько десятков подобных дел.

Например, в феврале к административной ответственности привлекли мать, которая не обеспечила надлежащих условий для дистанционного обучения своих малолетних детей. Женщина объяснила, что у нее сломался мобильный телефон, поэтому дети не смогли учиться онлайн. Вскоре устройство отремонтировали.