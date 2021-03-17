Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.
В материалах дела указано, что ответчица пока не работает. Поэтому женщина “не обеспечила надлежащих условий обучения своего несовершеннолетнего сына 2006 года рождения”. Ее сын в течение дистанционного обучения не выходил на связь с учителями, часто пропускал уроки в школе.
Женщина признала свою вину и объяснила, что сын не смог присоединиться к дистанционному обучению из-за отсутствия Интернета дома.
Суд решил не штрафовать ответчицу и ограничился устным замечанием.
Отметим, что такая ситуация сложилась не впервые. В частности, в судебном реестре по запросу “дистанционное обучение” выдает несколько десятков подобных дел.
Например, в феврале к административной ответственности привлекли мать, которая не обеспечила надлежащих условий для дистанционного обучения своих малолетних детей. Женщина объяснила, что у нее сломался мобильный телефон, поэтому дети не смогли учиться онлайн. Вскоре устройство отремонтировали.
- Сегодня обучение онлайн стало настолько привычным, насколько это позволяет Интернет-связь, а о возвращении к привычному формату нет пока и речи. #Буквы рассказывали, как прожили этот год студенты. Детальнее об этом – в материале.