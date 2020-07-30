В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил начальник управления охраны здоровья Тернопольской ОГА Владимир Богайчук в Facebook.

“Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания”, – подчеркнул он.

По словам Богайчука, загруженность коек больными COVID-19 в медицинских учреждениях первой волны – 26,7%.

“На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий”, – отметил начальник управления здравоохранения.

Он также добавил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.