Колишній атовець, житель села Глещава, що в Тернопільській області, захищаючись від нападу шістьох п'яних чоловіків, ножем травмував одного з них. Потерпілий помер від втрати крові.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

Зазначається, що подія трапилася 2 травня.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. Там підозрюваний зробив їм зауваження. Компанії це не сподобалося і вони вирішили розібратися з ним. Підозрюваний, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір’я – вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На той момент в будинку разом з хлопцем перебувала його мама. Він злякався за неї.

Варто зазначити, що хлопець одразу зателефонував на лінію “102”, а потім узяв ніж та вийшов до дебоширів. Почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові.

Підозрюваний зізнався у скоєному, на той момент був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно статті 118 ККУ (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Варто зазначити, що саме така кваліфікація інциденту викликала обурення у користувачів соцмереж.

Наприклад, одеський активіст Сергій Стерненко вважає, що у даному випадку не було жодного перевищення меж самооборони, а “самооборона у чистому вигляді”.

Інші користувачі так само підтримують хлопця, що захищав себе та матір:

“Дурні чи що? Будь хто розуміє, що якщо до тебе залізли у хату без твоєї згоди, та і ще ціла група людей, то людина має право на захист будь-яким методом. Ви або дурні, або такі ж самі злочинці, тільки у формі”.

“Прекрасне законодавство. Йому потрібно було нічого не робити,а просто дати вбити матір рідну і себе, тоді б усе норм було по закону. Правильно зробив… У нашій державі нічого демократією не доб’єшся”.

“Тобто шестеро п’яних рил переслідували хлопця аж до хати, вломилися в дім, вибивши двері, – і йому шиють перевищення самооборони? Це що за треш взагалі?”