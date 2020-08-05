Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже в пятницу может рассмотреть вопрос смягчения карантина в Тернопольской области.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, также наблюдается улучшение ситуации с распространением коронавируса в Винницкой области.

“Винницкая область – шестой день подряд не превышает четыре национальных индикатора. Тернопольская область – четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам и, соответственно, может быть переведена в “зеленый” уровень эпидемиологической опасности. Эту всю информацию, в зависимости от цифр, мы будем выносить на комиссию ТЭБ и ЧС, которая будет проходить в пятницу (7 августа, – ред.)”, – подчеркнул Степанов.

В то же время, по его словам, неблагоприятная ситуация наблюдается в Ровенской и Харьковской областях.

“Ровенская область и Харьковская область уже одна 9 дней подряд, другая 6 дней подряд превышают показатели по уровню заболеваемости, по динамике заболеваемости”, – рассказал глава МОЗ.

Он уточнил, что в Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки 133 человека – это жители города Харькова.

“Вчера так же из общего количества заболевших в Харьковской области 124 были жители Харькова. Мне кажется, там очень напряженная ситуация. Я хотел бы обратить на это внимание – местной власти, прежде всего”, – отметил Степанов.

В ходе брифинга глава МОЗ также заявил, что “некоторые руководители местного самоуправления почему-то начали бороться за полномочия” (речь идет, вероятно, о власти Тернополя и Луцка, которая отказалась ужесточать карантин, – ред.). По словам Степанова, правила адаптивного карантина и раздел на зоны – это “чисто цифры и чисто динамика”, чтобы “не допустить чрезвычайной ситуации”.

(На видео – с 5:00 и 9:00)

Как известно, 31 июля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. Новые правила начали действовать с 3 августа.

Наиболее жесткие ограничения предусмотрены для “оранжевой” и “красной” зон.

Город Тернополь попал в “красную” зону. Город Бережаны и Бучацкий район в Тернопольской области были отнесены к “оранжевой” зоне.

Город Винница, Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области попали в “желтую” зону карантина.

В то же время Ровенская и Харьковская области отнесены к “зеленой” зоне.