Местный житель нанес телесные повреждения полицейскому на одном из избирательных участков в Гусятинском районе Тернопольской области.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Пьяный мужчина хотел попасть на избирательный участок после его закрытия, чтобы успеть проголосовать. Его пытался остановить полицейский и просил выйти из помещения. Тогда мужчина позвонил и позвал на помощь 33-летнего сына с другом.

“Родственник [сын избирателя] напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений, злоумышленники скрылись с места преступления. Полицейскому оказали медицинскую помощь”, – сообщили в полиции.

На место происшествия прибыли следователи с оперативниками и спецназовцы роты полиции особого назначения (РПОП).

Виновников инцидента доставили в отделение полиции. Решают вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средних телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей).

Нападающему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи оценивают действия двух других участников инцидента.