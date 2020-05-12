На территории воинской части в Киеве нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщается на официальной странице Военной службы правопорядка в Facebook.

Уточняется, что тело военнослужащего было обнаружено на территории поста выездной охраны части А0139 11 мая около 16:00.

Сообщается, что на месте инцидента работали сотрудники Национальной полиции и группа Центрального управления Военной службы правопорядка.

“11.05.20 в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается”, – сказано в сообщении.