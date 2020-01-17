Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу впервые за последние 8 лет проведет молитву в столице Тегеране.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что молитва пройдет на фоне массовых протестов в Иране из-за сбитого украинского самолета Boeing 737. Однако официально решение аятоллы не связывают с текущей ситуацией в стране.

По словам местных чиновников, “иранская нация еще раз продемонстрирует свое единство и великолепие”.

В последний раз аятолла Хаменеи проводил пятничные молитвы в Тегеране в 2012 году в связи с 33-й годовщиной исламской революции в стране.

По словам эксперта из Вашингтонского института ближневосточной политики Мехди Халаджи, проведение пятничных молитв в столице является символическим актом в ситуациях, когда высший орган Ирана хочет донести до народа важное послание. Обычно пятничные молитвы проводятся лояльными к иранским лидерам священнослужителями с хорошими ораторскими способностями.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.