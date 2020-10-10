Об этом пишет The Guardian.

В понедельник вечером жители Пуэрто-Сиснес, прибрежного городка в 1500 км к югу от столицы, увидели совершенно неожиданное зрелище: двухтонный морской слон перемещалось по кварталам, пытаясь найти выход к морю.

В результате животное, которого выкинуло на берег, все же вернули в море – местные жители совместно с береговой охраной и полицейскими использовали для этого брезент.

“Сначала я была немного напугана, но из-за того, что они движутся медленно, я успокоилась и сказала своему сыну снимать это. Я никогда не видела его так близко – и уж тем более в центре города. Мы видим этих животных довольно далеко в море и поэтому мало о них знаем. Вы не знаете, опасны ли они или могут на кого-то напасть. Но мы увидели, что животное испугалось”, – отметила местная жительница Антония.

Южные морские слоны, обитающие в субантарктических и антарктических водах, являются крупнейшими представителями семейства тюленей. Самцы тюленей могут достигать 6 метров в длину и весить до четырех тонн.