Некоммерческая организация Центр демократии и технологий (CDT) подала в суд из-за указа президента США Дональда Трампа о регулировании социальных сетей.

Об этом сказано в пресс-релизе организации.

В сообщении сказано, что CDT подала судебный иск в связи с тем, что действия президента Трампа “являются прямым посягательством на свободу слова, защищенную Первой поправкой”.

Они считают, что правительство страны в лице президента не может и не должно принуждать интернет-посредников, как в данном случае социальные сети, к “модерированию мнений в соответствии с прихотями президента”.

В CDT рассчитывают, что указ Трампа все же заблокируют, так как он имеет решающее значение для защиты свободы слова и продолжения важной работы по обеспечению честности выборов 2020 года.

Интересы CDT в суде будет представлять юридическая фирма Mayer Brown.

Стоит отметить, что среди спонсоров CDT – Amazon, Facebook, Google, Apple, Twitter и другие.