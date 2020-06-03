Об этом сказано в пресс-релизе организации.
В сообщении сказано, что CDT подала судебный иск в связи с тем, что действия президента Трампа “являются прямым посягательством на свободу слова, защищенную Первой поправкой”.
Они считают, что правительство страны в лице президента не может и не должно принуждать интернет-посредников, как в данном случае социальные сети, к “модерированию мнений в соответствии с прихотями президента”.
В CDT рассчитывают, что указ Трампа все же заблокируют, так как он имеет решающее значение для защиты свободы слова и продолжения важной работы по обеспечению честности выборов 2020 года.
Интересы CDT в суде будет представлять юридическая фирма Mayer Brown.
Стоит отметить, что среди спонсоров CDT – Amazon, Facebook, Google, Apple, Twitter и другие.
- Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация.
- В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг раскритиковал позицию Twitter в отношении спорных постов президента США Дональда Трампа. Гендиректор Twitter Джек Дорси ответил на критику.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный против социальный сетей.
- Руководство Twitter назвало указ “реакционным” и “политизированным”.